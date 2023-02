Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 09:14 horas

Quatis – Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam um homem com uma pistola 9mm e 12 munições intactas no bairro Pilotos, em Quatis. Além da arma, ele também estaria com dois pinos de cocaína. A ação foi realizada durante a Operação Cidade Segura, que não tem previsão de terminar.