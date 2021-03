PM prende homem e apreende arma e drogas em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 26 de março de 2021, 09:07 horas

Suspeito, de 25 anos, foi encaminhado para 108º DP, em Três Rios, com farto material entorpecente

Paraíba do Sul – Policiais militares do 38º Batalhão prenderam no início da madrugada desta sexta-feira, dia 26, em Paraíba do Sul, um homem, de 25 anos, suspeito de tráfico de drogas. Além da prisão, foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições do mesmo calibre, 55 pinos de cocaína, R$110 em espécie e um aparelho celular. O flagrante aconteceu na localidade da “Favelinha”, na Estrada Silvio Guaraciaba, no bairro Barão de Angra, após denúncias de tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na 108ª DP (Três Rios).

Durante a ação policial, houve cerco – com auxílio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar – e, em momento oportuno, o suspeito foi detido. A PM informou que ele tentou fugir e desfazer da arma, mas foi capturado. Após ser apresentado na delegacia, o homem foi preso por tráfico de drogas e porte de arma de fogo e permanece à disposição da Justiça.