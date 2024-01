PM prende homem por tentativa de homicídio em Pinheiral

Pinheiral – Um homem de 44 anos foi preso, neste sábado (27), após ferir com uma faca outros dois homens, um de 59 e outro de 75 anos, em um bar no bairro Mutirão, em Pinheiral. Foram apreendidas duas facas com manchas de sangue.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria se ferido durante a briga. Os três foram socorridos e atendidos no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Após o atendimento, os três foram ouvidos na 101ª DP. As vítimas, entre elas o dono do bar, foram liberadas e o suspeito permaneceu preso por tentativa de homicídio.