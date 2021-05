PM prende homem que tentou matar mãe a facadas em Quatis

Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 16:30 horas

Quatis – Um homem, de 25 anos, suspeito de tentar matar a mãe, foi preso neste sábado (8), em Quatis. O caso ocorreu em uma residência no bairro Água Espalhada, em uma estrada que liga Quatis ao distrito de Amparo, em Barra Mansa.

Os agentes da Polícia Militar foram até o local para verificar denúncia de que o suspeito estava armado e teria batido em sua mãe, de 46 anos. No local, a PM fez contato com a mulher, que afirmou que o filho estava armado com uma faca e que tentou furar seu pescoço.

Após a chegada a polícia, suspeito e mãe foram levados para o Hospital São Lucas e, depois, o suspeito foi levado para a 100ªDP (Porto Real). O homem foi autuado por lesão corporal e permanece preso.