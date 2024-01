PM prende homens com drogas no Coqueiros, em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do Serviço Reservado e policiais da equipe GAT I do 28º Batalhão da PM, prenderam na tarde de quarta-feira (24), dois homens suspeitos de tráfico de drogas, na Alameda Dois, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, .

A equipe estava cumprindo ordens na região, quando avistaram quatro elementos com duas mochilas realizando tráfico de drogas. Os agentes se aproximaram e deram voz de parada e conseguiram capturar as mochilas e um dos suspeitos. Os outros três homens conseguiram fugir, na sequencia a equipe do GAT conseguiu capturar mais um suspeito dentro de uma residência na via.

Os suspeitos e as mochilas contendo seis tiras de maconha, 318 pinos de cocaína, 53 pedras, dois comprimidos de ecstase; um radio transmissor; dois aparelhos celulares; um caderno de anotações; R$78 e uma mochila. Os materiais apreendidos foram conduzidos para a 93ª DP.