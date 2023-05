PM prende jovem por tráfico e apreende drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 09:10 horas

Na ação foram apreendidos crack, cocaína e maconha

Barra do Piraí – Um jovem, de 20 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (18), no bairro Califórnia, em Barra do Piraí, por agentes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º Batalhão da Polícia Militar.

Os policiais, em patrulhamento em região já conhecida por tráfico de drogas e com informações do Disque Denúncia, prenderam o suspeito, na Rua 26, com uma bolsa contendo, 24 sacolés de maconha, 15 pedras de crack, 13 pinos de cocaína e R$ 14.

O jovem foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a sede da 88ª DP, em Barra do Piraí. O suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo preso e à disposição da Justiça.