PM prende jovem  que tentou furtar  garrafa de whisky em supermercado

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 10:28 horas

Valença – Agentes da 3ª Companhia da PM, do 10º Batalhão, prenderam um jovem, de 19 anos, que tentou furtar uma garrafa de whisky em um supermercado localizado perto da Praça Paulo de Frontin, no Centro de Valença. A ocorrência policial ocorreu na terça-feira (25).

Câmeras do sistema de segurança do estabelecimento filmaram o momento em que o suspeito colocou a garrafa dentro da bermuda. Ele chegou a sair do supermercado com a mercadoria, mais foi abordado por funcionários do local que o conduziram para a delegacia da cidade.

O novo delegado titular da 91ª DP, Ronaldo Aparecido de Brito, indiciou o jovem por tentativa de furto e arbitrou fiança no valor de R$ 1,3 mil, para que ele respondesse pelo delito em liberdade. A bebida estava avaliada em R$ 68.

Os PMs disseram que o rapaz confessou que fazia uso de drogas e bebida alcoólica.