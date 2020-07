PM prende motorista embriagado em Resende

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 10:41 horas

Resende – Um homem, de 49 anos, foi preso por policiais militares no domingo (26), em Resende, após ser flagrado dirigindo visivelmente alcoolizado. Ele conduzia um carro, modelo VW Gol, na Avenida Augusto de Carvalho, no bairro Ipiranga.

A PM afirma que após abordagem, o homem foi conduzido até a 89ª DP (Resende), e posteriormente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, às margens da Via Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, onde foi submetido ao exame do bafômetro, que atestou positivo para alcoolemia, com 1,25 mg/l.

Segundo a PM, após a constatação, o homem foi encaminhado para a 89ª DP novamente, permanecendo preso por dirigir embriagado.