PM prende sete pessoas por tráfico na Bocaininha, em Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta quarta-feira (4), sete pessoas sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação policial aconteceu na Rua Sebastião Augusto da Silva, na Bocaininha, e teve início por volta das 12h30. Munida de informações sobre a presença de pessoas em posse de drogas, uma guarnição da PM compareceu ao endereço, já conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas.

You may also like