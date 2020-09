PM prende suposto gerente do tráfico em Paraty

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 20:06 horas

Paraty – Após denúncia anônima, a Polícia Militar do 33º BPM prendeu um dos supostos gerentes do tráfico de drogas do bairro Condado, na tarde deste sábado (26), em Paraty.

Durante o patrulhamento no bairro, os policiais notaram que o suposto gerente saia de uma moita com um copo plástico na mão. Após fazerem o reconhecimento, os policiais revistaram o homem e encontraram 30 pinos de cocaína e sete trouxinhas de maconha.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 167ª DP (Paraty). Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

No Sul Fluminense, a população pode denunciar atividades criminosas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.