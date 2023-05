PM prende suspeito com pistola 40 e carregador alongado no Morro da Caviana

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 10:59 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso durante uma operação de agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, na manhã quarta-feira (3), no Morro da Caviana, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Ele tentou fugir do imóvel onde estava escondido, mas acabou detido com uma pistola calibre 40, um carregador alongado e munições.

Os policiais chegaram ao endereço, depois de serem informados de que o homem, que teria ligação com o tráfico de drogas no Água Limpa, estaria se escondendo na casa do sogro, no Morro da Caviana.

Segundo apurado pela reportagem do Diário do Vale, ao chegarem ao local, os policiais conseguiram autorização do dono da casa, e avistaram o suspeito jogando uma mochila pela janela lateral do imóvel. Na mochila, os agentes encontraram uma pistola municiada, um carregador alongado e 22 munições.

A operação na manhã desta quarta-feira é realizada pelo Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), Serviço Reservado (P2) e outros setores do 28º BPM. O objetivo, segundo a PM, é localizar traficantes, apreender armas e drogas e garantir a segurança no bairro Água Limpa e outros bairros onde o tráfico tenta expandir sua atuação.