Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 12:23 horas

Barra Mansa – Agentes da Polícia Militar prenderam um homem, de 23 anos, que tentava furtar um carro, na Rua Martins de Lourenço, no bairro Saudade, em Barra Mansa. De acordo com a polícia, ele é suspeito de vários furtos no município. Ele foi levado para a 90ªDP (Barra Mansa), onde prestou depoimento e foi liberado.