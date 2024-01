PM prende suspeito de furtar carro em Resende

Resende – A Polícia Militar deteve nesta sexta-feira (12) um homem de 29 anos no bairro Cabral. Ele é suspeito de ter furtado, no quinta-feira (11), um Corsa branco. Ciente do caso, a PM encontrou o veículo estacionado na Rua Antenor Capato e entrou em contato com o proprietário do veículo, que compareceu ao local.

Duas testemunhas abordaram os policiais para dizer onde estaria a pessoa que estacionou o carro. O suspeito foi localizado pela PM e conduzido à 89ª Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pelas testemunhas. Ele, que já tem duas anotações criminais pelo mesmo delito, foi autuado por furto e também por receptação.