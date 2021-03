PM prende suspeito de homicídio em Resende

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 10:48 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar, encontraram o corpo de um homem, identificado como Valter, durante apuração de denúncia de homicídio no bairro Surubi. Após ajuda das imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu ainda identificar os suspeitos, sendo um deles Brian Luís Alvarenga, preso na Rua dos Eucaliptos, localidade conhecida como “Zona do Medo”.

O suspeito, por ser conhecido dos policias foi visto saindo de um imóvel e, ao ser abordado e indagado sobre o homicídio, confessou ser o autor do crime. Segundo registro policial, as imagens das câmeras mostram, nitidamente, o suspeito abordando Valter, na porta de um estabelecimento e momentos depois, as imagens revelam Brian e outro suspeito, efetuando vários disparos de arma de fogo, atingindo a vítima.

Brian foi levado para 89ª DP onde foi autuado em flagrante no Art 121 do CP, permanecendo preso.