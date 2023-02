PM prende suspeito de integrar quadrilha que roubava fazendas - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 08:24 horas

Alvos eram moradores de áreas rurais em Volta Redonda e Barra do Piraí; prisão foi realizada em distrito de Valença

Valença – Um homem, de 37 anos, foi preso na tarde do último sábado (4) em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença, suspeito de integrar uma quadrilha que realizava roubos a propriedades rurais nos municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí. A prisão foi realizada na altura do quilômetro 30 da RJ-153 por integrantes do 10° Batalhão de Polícia Militar (10° BPM) após denúncias anônimas.

Segundo a PM, três suspeitos foram encontrados no local. O trio teria disparado contra os policiais, sendo que dois conseguiram fugir e o terceiro integrante do grupo foi preso em flagrante. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 32 com 12 munições, 17 munições de calibre 38, duas munições de calibre 7.65, R$ 1.082, uma embalagem contendo maconha, um coldre, um canivete, cinco celulares, três mochilas, uma rede camuflada, uma lona preta, uma touca ninja e um par de tênis.

O suspeito, que já era foragido da Justiça, foi levado para a 91ª DP (Valença), onde o caso foi registrado, e depois encaminhado para uma unidade prisional.