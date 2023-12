PM prende suspeito de matar policial em Resende

Resende – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam na tarde de quinta-feira (14) um homem, de 32 anos, suspeito de envolvimento na morte de um policial militar em 2019, num posto de gasolina em Resende. A prisão ocorreu na Estrada Resende – Campo Belo.

Em patrulhamento, agentes do 37º BPM receberam uma informação dando conta da localização do suspeito. No endereço, eles realizaram a abordagem e conseguiram prender o foragido, que não resistiu à prisão.

Contra ele foi cumprido um mandado, expedido pela 2ª Vara Criminal de Resende, pelo crime de roubo e extorsão, com pedido de prisão preventiva. Ele também tem anotações criminais pelos crimes de roubo e homicídio.

O homem foi conduzido à 89ª Delegacia de Polícia e, depois, para a unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap/RJ). Depois, ele foi encaminhado a unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Assassinato

O homem chegou a ser preso em 19 de novembro de 2019, suspeito de envolvimento na morte do 2º sargento da PM Alexandre Balbino da Silva. O policial tinha 44 anos, era lotado no 37º BPM, e foi morto em setembro do mesmo ano, quando abastecia em um posto de combustível às margens da Via Dutra, no bairro Paraíso.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais :

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.