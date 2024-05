PM prende suspeito de ser apontador do jogo do bicho em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam na manhã desta terça-feira (21), na Praça do Trenzinho, no bairro Campos Elíseos, um homem de 36 anos suspeito de atuar como apontador do jogo do bicho.

Os policiais chegaram até o homem após receberem denúncias de que ele estava cometendo o uma infração penal. Ao chegarem na Praça, os agentes constataram a prática e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito.

Com ele foi encontrado uma máquina de apontamento, um carregador da máquina, notas de apontamento, dois rolos de papel e R$ 49 em espécie. O homem e os materiais foram encaminhados para a 89ª DP.