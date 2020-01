PM apreende mais de R$ 2 mil em condomínio no Santa Cruz

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 13:27 horas

Quantia estava em posse de um homem suspeito de tráfico de drogas na localidade

Volta Redonda – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 09, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Codomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Com ele, segundo a polícia militar, estava a quantia de R$ 2.300,00 em espécie. O dinheiro foi apreendido.

A PM chegou até o suspeito, após uma denúncia, indicando que no endereço, havia drogas e armas escondidas. Após buscas, o suspeito foi encontrado em um apartamento. O dinheiro estava escondido dentro de um guarda roupa. De acordo com os policiais, o homem não soube explicar a origem do dinheiro.

Ele foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda) e autuado por associação ao tráfico de drogas. Ele foi ouvido e liberado. O dinheiro permaneceu apreendido.