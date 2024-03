Valença – Agentes da Polícia Militar realizaram uma operação após obter informações sobre a prática de tráfico de drogas no bairro Santa Rosa 2.

No local, um homem de 25 anos foi detido e, com ele, foram apreendidos 107 pinos com cocaína, 44 tiras com maconha e cerca de R$ 350,00 em espécie.

O suspeito foi encaminhado para a 91ª DP de Valença, onde permaneceu preso e à disposição da justiça.