PM prende suspeito de tráfico em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Policiais militares, com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite desta terça-feira (17), um jovem de 20 anos, com uma grande quantidade de drogas no Condomínio Vale Ipiranga, em Vila Helena, em Barra do Piraí.

Policiais receberam a informação de que no local estaria servindo como um ponto de tráfico de drogas. Após cerco tático, os agentes localizaram o suspeito, que estava tentando se desfazer de uma bolsa com drogas. O homem chegou a resistir a prisão, mas foi detido pelos agentes. Com ele foi apreendido: 24 pinos de cocaína – de R$ 25 reais, 43 pinos de cocaína – de R$ 20,00, 58 pinos com cocaína de R$ 10,00, quatro sacolés com maconha e R$ 2,00.

O preso e material apreendido foram levados para 88ª DP (Barra do Piraí), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ