PM prende suspeito e apreende drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2019, 09:10 horas

Volta Redonda – Policiais Militares do 28º BPM apreenderam nesta terça-feira (17), na Rua 1038, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda, 04 invólucros de cocaína, 17 trouxinhas de maconha, além de 01 pedaço de papel com anotações. Um homem, de 19 anos, foi preso flagrante.

A droga foi apreendida, após a PM receber informações, indicando que o suspeito estaria vendendo drogas em uma casa. Com a aproximação da PM, o suspeito tentou fugir pelo telhado; arremessando duas sacolas plásticas na casa de um vizinho.

Segundo a PM, após perceber que estava cercado, o suspeito teria desistido da fuga, voltando para casa, onde foi surpreendido pelos policiais e levado para a 93ª DP (Volta Redonda).