PM prende suspeito por porte ilegal de arma de fogo

Volta Redonda – A Polícia Militar prendeu nesse domingo, 30, um homem de 47 anos que portava, ilegalmente, arma de fogo. A ação foi na estrada que liga Volta Redonda a Getulândia, no bairro Roma, onde segundo denúncias de moradores, o suspeito estaria ameaçando pessoas com uma espingarda.

No local, a PM apreendeu um rifle calibre 28 com duas cápsulas, uma delas deflagrada. O homem, ainda de acordo com a ocorrência, apresentava sinais de embriaguez.