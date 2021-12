PM prende suspeitos e apreende material do tráfico em Volta Redonda após denúncia

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 10:38 horas

Quatro homens foram abordados num imóvel localizado na Rua C, localizada no bairro Vila Rica Três Poços; a ocorrência foi registrada na 93ª DP

Volta Redonda – Quatro homens, de 29, 18, 20 e 46 anos, foram presos pela Polícia Militar ontem (15), em Volta Redonda, suspeitos de tráfico. Durante a ação, farto material entorpecente foi apreendido. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.

Segundo PMs do 28º Batalhão, ao todo, foram apreendidos uma mochila preta, um revólver calibre 38 com 06 munições intactas, 13 munições do mesmo calibre, um liquidificador contendo aproximadamente 1kg de cocaína, 12 ampolas de cloridrato de lidocaína 20ml cada, uma balança de precisão, um pote de fermento em pó, material de endolação, uma faca, uma colher, uma bolsa preta, 13 tiras de maconha, 03 sacolés grandes da mesma droga, 02 cadernos com anotações do tráfico, 04 celulares e R$47,00 em espécie.

O flagrante foi possível após os agentes realizarem cerco em uma residência na Rua C, localizada no bairro Vila Rica Três Poços, após denúncia. A PM afirma que fez contato com os suspeitos, que autorizaram buscas no local. Todos, autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico) e artigo 16 da lei 10./826/03 (Estatuto do Desarmamento), foram encaminhados para 93ª DP.