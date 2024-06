PM prende traficante em ação no Vila Maria, em Barra Mansa

Barra Mansa – Na tarde desta sexta-feira (21), a Polícia Militar prendeu, no bairro Vila Maria, uma mulher de 42 anos suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi desencadeada após uma guarnição do GAT II receber denúncias de moradores sobre atividades ilícitas no local.

As informações davam conta que a mulher, já conhecida pela Polícia, estava traficando na região. No endereço onde foi encontrada, os policiais avistaram um homem à porta da casa da suspeita, que fugiu ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, a suspeita foi encontrada com uma pedra de crack na mão – ela admitiu aos policiais que estava prestes a vender a droga para o homem que fugiu. Confessando estar traficando no local há pelo menos um mês, ela permitiu a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontradas mais drogas.

A suspeita foi presa e conduzida sem lesões à 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por tráfico de drogas e permanece presa.