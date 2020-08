PM prende três suspeitos de tráfico com nova estratégia

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 08:14 horas

Volta Redonda – Policiais Militares conseguiram prender três homens, de 29, 33 e 34 anos, por suspeita de tráfico vdd drogas. O trio foi detido no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, a partir de a nova estratégia.

Ao chegarem no local indicado por uma denúncia como ponto de venda de drogas, os policiais avistaram diversos criminosos correndo para uma área de mata. No entanto, acabaram deixando para trás uma carga de drogas.

O comando da equipe, no entanto, optou por deixar a carga no chão e simular que tinha ido embora, deixando dois policiais escondidos. Quando os suspeitos voltaram e pegaram as drogas, foram surpreendidos e presos.