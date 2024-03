PM prende trio com grande quantidade de drogas em Itatiaia

Itatiaia – Dois homens e uma mulher foram detidos com drogas nesta quinta-feira (21), no bairro Jambeiro I, em Itatiaia. O material estava escondido em duas casas do bairro.

Durante patrulhamento, os policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar observam o comportamento suspeito de um homem, que estaria recolhendo material entorpecente escondido em uma área de mata para vender. Os agentes realizaram a abordagem e aprenderam sete pinos de cocaína com o homem.

Ao ser questionado, o homem apontou que mais cocaína estaria sendo mantida escondida em duas casas na região. Equipes da PM foram até os locais, abordando outro homem e uma mulher nos endereços. No total, foram apreendidos aproximadamente 1000 pinos de cocaína.

O trio foi levado com o material à 99ª DP, onde permaneceram presos.