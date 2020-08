PM prende trio de mulheres que escondiam drogas nas partes íntimas

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 14:30 horas

Três Rios – Um trio de mulheres, com idades de 20, 21 e 36 anos, foi preso na noite de sexta-feira (28), no Banguzinho, bairro Cantagalo, em Três Rios. No local também houve apreensão de cocaína, crack, maconha, celulares e dinheiro.

A Polícia Militar recebeu informações, através de denúncia anônima, que três mulheres estariam realizando a venda de drogas no local e que as mesmas estariam com as drogas em suas partes íntimas. Durante a abordagem dos agentes com as suspeitas, as três mulheres recusaram obedecer as ordens da polícia de ficarem encostadas no muro e gritaram com os agentes. Enquanto faziam isso, as suspeitas tentaram se desfazer das drogas, que estavam em suas partes íntimas, para dentro de um muro de uma residência.

Mesmo com a tentativa, os PMs encontraram uma carga de crack no quintal da residência e solicitaram auxílio de uma policial militar feminina para que pudesse realizar a revista policial nas suspeitas, onde foram encontrados mais material entorpecente e dinheiro. Após o flagrante, as mulheres foram levadas para a 108ª DP (Três Rios).

Outra prisão

Um jovem, de 18 anos, foi preso suspeito por tráfico de drogas, na sexta-feira (28), em Três Rios. A ação ocorreu na rua Urbelândia, no bairro Vila Isabel, onde foram apreendidos maconha e dinheiro.

Segundo informações, o suspeito comercializava venda de maconha na localidade. Com isso, os agentes se aproximaram da casa, onde o suspeito mantinha as drogas e o jovem começou a jogar o dinheiro em cima do telhado da residência, em seguida tentou fugir. Após ser detido, o suspeito confirmou ser dono da mercadoria e foi conduzido para a 108ª DP (Três Rios).