PM prende um dos líderes do Comando Vermelho na Costa Verde

Angra dos Reis – Uma operação do 33° Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu na manhã desta quinta-feira (30), um homem apontado pela polícia como uma das lideranças do Comando Vermelho em Angra dos Reis.

O homem foi preso na Comunidade do Areal, após uma denúncia de que ele estaria se escondendo na casa de familiares. Contra ele, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Ele é suspeito ainda de ter sido mandante do assassinato do cabo PM Fernando Figueira, morto em fevereiro de 2023, na comunidade Casinhas de Bracuí. Na ocorrência, outro policial chegou a ser atingido na lombar, mas teve alta no dia seguinte. Os agentes estavam verificando denúncias no bairro Casinhas de Bracuí, quando foram recebidos a balas.

Como foi a operação

A comandante do 33º BPM, tenente-coronel Amanda Neves, recebeu denúncias sobre a área desde que tomou posse e voltou a atenção para o tráfico no local. A Equipe do Serviço Reservado realizou um levantamento de dados e em posse de denúncia, conseguiu localizar o suspeito, apontado como chefe do tráfico de drogas na região do Bracuí.

A ocorrência foi registrada na 166ª DP.