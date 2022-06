PM procura por artigos de perfumaria e remédios  roubados de caminhão em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de junho de 2022, 09:07 horas

Barra Mansa – Policiais militares estão procurando pelos artigos de perfumaria e remédios roubados de um caminhão. Duas pessoas foram rendidas por criminosos quando carregavam as mercadorias no veículo, em Barra Mansa.

Um dos assaltantes assumiu a direção do caminhão. Os dois trabalhadores foram trancados no baú do veículo.

O caminhão foi encontrado abandonado às margens da Via Dutra, Km 316, próximo a um restaurante, em Itatiaia, sem as mercadorias. Policiais militares tiveram que arrombar o cadeado para libertar as vítimas, que não souberam informar onde os produtos roubados foram descarregados.