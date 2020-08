PM procura por suspeito de furtar carro em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 16:07 horas

Suspeito fugiu para área de mata e continua foragido

Volta Redonda – A Polícia Militar está à procura de um homem, suspeito de furtar um veículo de passeio, em Volta Redonda, neste sábado (1º). A PM recebeu uma denúncia de que o carro, um Santana, teria sido furtado na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Niterói, e que estaria sendo desmontado na Rua Redentor, no bairro Belo Horizonte.

Através de informações do Ciosp, os agentes foram ao local e se depararam com um homem, que estava desmontando o veículo, que fugiu em seguida para uma área de mata, ao notar a presença dos policiais. Até o momento não foi localizado.

A PM fez contato com a mãe do possível autor, que informou que o veículo, um Celta, que estava ao lado do veículo furtado, era de seu filho.

Já na 93ª DP (Volta Redonda), o proprietário do veículo furtado informou que as rodas que estavam no celta (carro do suspeito) era de seu veículo, juntamente com a bateria. A ocorrência segue em andamento.

Prisão

Um jovem, de 20 anos, foi preso neste sábado por associação para o tráfico, em Volta Redonda. Agentes da PM autuaram o jovem, que foi revistado, e foi encontrado um rádio comunicador, no bairro Jardim Cidade do Aço. Ele foi levado para a 93ª DP, onde permanece preso.