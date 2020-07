PM promove encontro entre idoso e familiares em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de julho de 2020, 07:43 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar em Barra Mansa fez uma ocorrência diferente da rotina, nesta terça-feira, dia 30. Os policiais conseguiram promover o encontro entre um idoso, que havia saído de casa sem avisar e acabou desorientado nas ruas, e seus familiares.

Segundo os policiais, o idoso foi avistado por uma equipe e foi abordado por parecer estar perdido. Confirmado o estado de desorientação, o senhor foi levado para o Destacamento de Policiamento Ostensivo do bairro Cotiara.

No local, o homem foi alimentado e com algumas informações passadas foi possível aos policiais procurarem a família. Com todos localizados, o encontro ocorreu ainda no DPO e o desfecho feliz da ocorrência confirmado.

O comandante da 2 Cia do 28 Batalhão, Capitão Alcimar Videira, parabenizou os policiais envolvidos na ação. “Mostraram sensibilidade e um olhar atento à comunidade. Ficamos todos muito orgulhosos”, disse.