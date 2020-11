PM que matou ex-namorada tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Volta Redonda – A prisão preventiva do Policial Militar Janitom Celso Rosa Amorim, de 39 anos, foi pedida pelo juiz Marcelo Borges, da Central de Custódia de Volta Redonda. O policial foi preso em flagrante na sexta-feira (27), em Valença, depois de atirar na ex-namorada Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de 31 anos, no estacionamento da Fundação Dom André Arco Verde. A vítima morreu no Hospital Escola. Ela era dentista e morava em Volta Redonda, onde foi sepultada, no sábado, dia 28. Mayara deixou um filho de 6 anos.

Na decisão, o magistrado destaca que o crime, visto por inúmeras pessoas, demonstra a “imensa periculosidade [do policial]”. “O flagranteado foi preso logo após cometer um crime de homicídio à queima roupa na frente de inúmeras pessoas, inclusive policiais militares. Tal fato demonstra o seu total desapego às regras vigentes, tanto regras legais quanto morais, o que demonstra a sua imensa periculosidade e que, portanto, a sua liberdade importará em grave risco para a ordem pública. Ademais, com comportamento tão violento, a simples liberdade do acusado provocará sérios temores às testemunhas eventualmente arroladas, o que denota que sua liberdade importa em grave risco para a instrução processual”, salientou o magistrado.

Janiton está na corporação desde 2006, era lotado no 37º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediado em Resende. A advogada Daniela Grégio, que defende o PM, disse que o mesmo manteve a mulher no veículo até que ela respondesse seus questionamentos, mas “perdeu a cabeça”. Janiton está preso no BEP (Batalhão Especial Prisional), da Polícia Militar, no Rio. De acordo com familiares de Mayara, Janiton teria comentado com conhecidos, que não se conformava com o fim do namoro.