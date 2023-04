PM realiza operação contra o tráfico de drogas em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 09:39 horas

Ação tem como objetivo combater o crime organizado e prender criminosos nos bairros Sapinhatuba I, II e III

Angra – Coordenados pelo Coronel Renato Assis Ferreira, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar iniciaram, na manhã desta terça-feira (4), uma operação contra o tráfico de drogas nos bairros Sapinhatuba I, II e III, em Angra dos Reis.

Segundo a PM, o objetivo da operação, que conta com o apoio do 10º, 28º e 37º BPM e da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) é combater o tráfico de drogas na região, apreender armas e materiais utilizados contra comunidades rivais; ainda capturar criminosos e foragidos da Justiça. Participam da operação cerca de 65 policiais, com 40 viaturas e um veículo blindado.

A reportagem do DIÁRIO DO VALE segue apurando mais informações.

Fotos: Polícia Militar