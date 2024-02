PM realiza operação contra o tráfico de drogas em Angra e Barra Mansa

Angra dos Reis/Barra Mansa – A Polícia Militar está realizando operações para combater a criminalidade em Barra Mansa e em Angra dos Reis na manhã desta terça-feira (27). As operações têm como objetivo a repressão do tráfico de drogas, redução de criminalidade na região e apreensão de armas, drogas e veículos irregulares.

Os esforços policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar estão concentrados no bairro Siderlândia, com pontos de incursão e de fiscalização de trânsito. Até o momento, dois veículos irregulares foram autuados durante a ação no bairro.

Já em Angra dos Reis, o 33º Batalhão de Polícia Militar está atuando principalmente nos bairros Sapinhatuba I, II e III.