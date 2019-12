PM recebe denúncia e encontra droga em terreno em Resende

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 07:58 horas

Ao todo, duzentos e vinte e cinco pinos de cocaína, mais a quantia de R$20,00 foram apreendidos

Resende – Duzentos e vinte e cinco pinos de cocaína, mais a quantia de R$20,00, foram apreendidos pela PM na noite desta quarta-feira (25), na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Segundo a Polícia Militar, a localidade é comandada por uma facção criminosa.

De acordo com a ocorrência, todo material foi encontrado após a PM receber uma denúncia sobre a movimentação do tráfico no endereço, indicando o local onde a droga e o dinheiro foram enterrados. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.