PM recupera carro roubado após perseguição em Rio Claro

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito seguiu em direção à estrada de Arrozal. A equipe conseguiu interceptar o carro roubado na Rua Professora Amália Guimarães, já em Arrozal. O veículo chegou a cair em um barranco no local e, após o acidente, o suspeito fugiu por uma área de mata. Uma réplica de pistola, uma carteira com documentos e um celular foram encontrados dentro do veículo.

You may also like