Matéria publicada em 12 de março de 2021, 12:00 horas

Fiat Uno era usado para transporte de passageiros por aplicativo, segundo a Polícia Militar; dois jovens foram detidos

Barra Mansa – Policiais militares do 28º Batalhão recuperaram na noite dessa quinta-feira (11), um Fiat Uno, roubado, após troca de tiros com suspeitos na Rua Leôncio Sócrates Batista, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Dois jovens, de 18 e 17 anos, foram detidos. Além do veículo, um revólver calibre 38; três munições intactas e duas munições deflagradas do mesmo calibre; além de uma arma calibre 28, artesanal, com duas munições intactas e uma deflagrada do mesmo calibre, uma faca e um celular, foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para 90ª DP.

A PM recebeu informações dando conta que quatro suspeitos, até então não identificados, estariam dentro do veículo – usado para transporte de passageiros por aplicativo – roubado no bairro São Luiz. Após buscas, o quarteto foi localizado e não obedeceu ordem de parada; dando início à perseguição, com troca de tiros. Após cessar fogo, dois suspeitos conseguiram fugir. A dupla detida foi flagrada no momento em que tentava se desfazer das armas de fogo, segundo a PM. Os agentes também informaram que nada de ilícito foi encontrado no interior do veículo, apenas a carteira com toda documentação da vítima, de 32 anos, que seria proprietário do carro, presente na delegacia de Barra Mansa, para registrar o caso.

Os suspeitos foram autuados nos artigos 121C/C 14II e art. 157 do Código Penal. O suspeito, de 18 anos, permanecendo preso. Já o adolescente, de 17, apreendido. Ambos, à disposição da Justiça.