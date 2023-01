PM recupera carro roubado em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 14:22 horas



Resende – Agentes do 37° Batalhão de Polícia Militar recuperaram na manhã desta quarta-feira (4) um carro roubado localizado no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende. O veículo, um Prisma branco, foi roubado na cidade de Barra Mansa e foi encontrado em estado de abandono no município vizinho.

Ao consultar a placa do automóvel, os agentes constataram que o veículo estava com a numeração do motor divergente do original, assim como o número do chassi e dos vidros. Nenhum suspeito foi encontrado no local

Após a recuperação, os agentes fizeram contato com a 89° DP para a condução do veículo à sede policial de Barra Mansa