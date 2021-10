Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 17:52 horas

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da PM recuperaram, nesta segunda-feira, dia 25, uma moto que foi furtada no dia 19 de outubro deste ano, em Volta Redonda. O veículo foi localizado na Rua Tupi, no bairro Retiro.

Os policiais militares entraram em contato com o dono da moto, que fez o registro na 93ª DP (Volta Redonda), no dia do furto.