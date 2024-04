PM recupera veículo roubado em Resende

A ação foi realizada durante uma operação do 37º BPM realizada na manhã desta quinta-feira (11), que tem como objetivo a repressão do tráfico de drogas, redução de criminalidade na região e apreensão de armas, drogas e veículos irregulares.

Os policiais receberam informações sobre a localização do carro roubado e foram até o local com proprietário. O veículo foi levado à 89ª DP e, após registro do caso, foi entregue à proprietária.