PM reforça policiamento em escolas na área de atuação do 28º Batalhão de Polícia Militar

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 14:10 horas

Sul Fluminense – Seguindo o exemplo de outros batalhões subordinados ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), o 28º Batalhão de Polícia Militar – responsável pelas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro – anunciou na tarde desta terça-feira (11) que, devido aos boatos sobre ataques em escolas da região, reforçou o policiamento ostensivo nas áreas escolares, em especial no entorno das que receberam algum tipo de ameaça.

De acordo com o 28º BPM, as equipes da Patrulha Escolar e Pamesp Escolar estão mantendo contato diariamente com as escolas a fim de monitorar qualquer ato suspeito. A Polícia Militar garantiu que continuará atuando no combate à violência e também na conscientização dos jovens sobre a importância da escola da harmonia do ambiente.

Ainda segundo a PM, perfis de redes sociais que encaminharam ou insistirem em encaminhar mensagens sobre atentados e massacres foram e serão checados periodicamente pela seção de inteligência do 28º BPM.

A população, afirma a Polícia Militar, deve permanecer calma e informar às autoridades qualquer ato suspeito em relação ao ambiente escolar ou comportamento que considere duvidoso sendo compartilhado em redes sociais. O número de contato direto com a Patrulha Escolar é (24) 99226.8929. Para fazer denúncias, basta ligar para 0800.0260667.