PM reformado atira e mata homem em Valença

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 08:10 horas

Valença – Alexandre Santos Marques da Silva, de 30 anos, morreu na noite de domingo, dia 21, após ser baleado por um policial militar reformado, de 63 anos. O crime foi após uma briga entre vítima e suspeito na Rua A, no bairro Vadinho Fonseca, em Valença.

O autor alega que atirou em legítima defesa, após ser agredido a pauladas por Alexandre. A PM não informou o motivo da discussão.

O policial se apresentou aos PMs que foram ao local da briga. Ele foi levado para o Hospital Escola de Valença, com várias escoriações pelo corpo.

A vítima morreu no local. O corpo de Alexandre foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

A ocorrência da PM foi registrada na 91ª DP, responsável pela investigação do crime. A pistola do PM ficou apreendida na delegacia, que registrou o caso com homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e lesão corporal.