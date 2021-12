Polícia Ambiental resgata pássaros em Volta Redonda  

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 08:58 horas

Volta Redonda – Policiais militares ambientais resgataram, nessa quarta-feira (22), quatro aves mantidas em cativeiro no bairro Bom Jesus, em Volta Redonda. Os agentes chegaram ao local após receberem informação encaminhada pelo programa Linha Verde (0300 253 1177) – o Disque Denúncia do Meio Ambiente – sobre guarda de pássaros silvestres.

Os policiais da 2ª Unidade de Policiamento Ambiental da Serra da Concórdia chegaram à Rua Priscila Fulgoni, onde durante a fiscalização no estabelecimento denunciado, encontraram quatro gaiolas penduradas na parede, contendo um coleiro, um pixanxão e dois tico ticos. O proprietário dos pássaros foi questionado acerca das licenças ou anilhas de identificação, mas informou não as possuir, contrariando o artigo 29 da lei de crimes ambientais.

Ele foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada.

Desde o início do ano, o Linha Verde já cadastrou 16.900 denúncias sobre crimes ambientais em todo o Estado do RJ. Vale salientar que no Sul Fluminense, a população pode denunciar através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177 ou pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.