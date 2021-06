PM retira manilhas que eram usadas para bloquear rua em Resende

Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 15:05 horas

Resende – Na manhã deste sábado (03), uma barricada montada na entrada da Rua 1, no bairro Baixada da Olaria, foi removida, em Resende. Segundo a Polícia Militar, o bloqueio feito por criminosos tinha a finalidade de dificultar o acesso dos agentes à via.

Duas manilhas, usadas como barrigada, foram preenchidas com cimento e fixadas no solo com vergalhões. A PM conseguiu retirar com auxílio de uma retroescavadeira, que foi cedida pela prefeitura de Resende.