PM suspeito de matar a namorada responderá por feminicídio

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 17:46 horas

Valença – O delegado titular da 91ª DP (Valença), Carlos César, indiciou o PM Janitom Celso Rosa Amorim por feminicídio. Ele, que é lotado no 37º Batalhão da PM, prestou depoimento ao delegado, que foi acompanhado por agentes do Departamento de Polícia Judiciária da PM, de Barra do Piraí.

Carlos César disse que o suspeito será transferido para o Batalhão Prisional da PM, no Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da Justiça.

– Recebemos a denúncia de que o PM mantinha a namorada dentro de um carro no pátio da FAA. Embora todo esforço que fizemos para preservar a vida da estudante, o suspeito atirou e, em seguida, saiu do carro e colocou o revólver em cima do veículo, aceitando a rendição – disse o delegado.

Carlos César explicou que o motivo do crime não ficou esclarecido, e que obteve informação de que o PM estava há três meses se relacionando com a vítima.

O revólver usado para matar a estudante foi apreendido, assim como um estojo com projéteis deflagrados, que serão periciados por agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).