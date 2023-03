PM troca tiros com suspeito em Resende - Diário do Vale

PM troca tiros com suspeito em Resende

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 09:56 horas

Resende – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar trocaram tiros com um suspeito na noite deste sábado (4), na Estrada Resende x Rialto, em Resende.

De acordo com informações, o motociclista saía do bairro Marrocos, quando atirou contra os policiais, que revidaram. O suspeito fugiu em alta velocidade em direção a Boca do Leão.

No local foram apreendidos três estojos deflagrados de pistola 9mm.

O material foi encaminhado para a 89ª DP, onde foi feito registro da ocorrência.