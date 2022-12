PM usa ‘Caveirão’ e impede baile funk clandestino no Eucaliptal - Diário do Vale

PM usa ‘Caveirão’ e impede baile funk clandestino no Eucaliptal

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2022, 06:47 horas

Volta Redonda – Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar usaram o ‘Caveirão’ para impedir um baile funk clandestino que seria realizado no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, entre a noite deste sábado (24) e a madrugada de domingo (25). O baile seria realizado numa quadra do bairro e seria financiado pelo crime organizado. Os PMs chegaram ao local após o Serviço de Inteligência (P2) detectar movimentações na região e receber denúncias anônimas.

O ‘Caveirão’ é um blindado para operações na região do 5° Comando de Policiamento de Área (CPA).