PMs apreendem adolescentes com droga em Barra do Piraí

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 12:45 horas

Barra do Piraí – Uma denúncia anônima para a sede do 10ª Batalhão da PM sobre venda de drogas no Morro do Gama resultou na apreensão de três adolescentes de 16, 15 e 14 anos. Eles foram abordados no domingo, dia 21, na Rua Manoel José Zeferino, no bairro Boa Sorte, Barra do Piraí.

Com os rapazes foram apreendidos 15 tabletes de maconha e R$ 181,70. Segundo os PMs, dinheiro proveniente da venda de entorpecentes. O trio foi levado para a Delegacia de Barra do Piraí.