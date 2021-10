PMs apreendem dez pés de maconha em Barra do Piraí

Matéria publicada em 31 de outubro de 2021, 08:07 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10 Batalhão da PM destruíram dez pés de maconha, que estavam numa casa abandonada, às margens da Estrada Antônio de Freiras Tinoco, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. A ação policial foi na sexta-feira, dia 29, após os agentes receberem denúncia de que pessoas, em atitude suspeita, estavam no local.

Os desconhecidos fugiram ao avistarem a aproximação dos policiais militares, que ao vasculharem o imóvel encontraram os pés de maconha. O fato foi registrado na Delegacia de Barra do Piraí.