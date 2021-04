PMs apreendem drogas após trocarem tiros com supostos traficantes no Morro da Conquista

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 18:19 horas

Volta Redonda – Policiais do setor Radio Patrulha Bravo apreenderam, nesta quinta-feira (8), 166 pinos de cocaína, celular e R$ 32. O material foi abandonado por dois homens, que trocaram tiros com os agentes na localidade conhecida como Beco do Val, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os PMs disseram que ao chegarem ao local, foram recebidos a tiros pela dupla, que portava mochila e uma bolsa. Os policiais disseram que revidaram os disparos, e que após o cessar fogo, os suspeitos fugiram e deixaram o material que foi apreendido. Ninguém ficou ferido.